Клип Despacito стал самым популярным видео на YouTube

В Избранное

Москва, 13 октября. Клип на популярную композицию Despacito стал самым просматриваемым за всю историю видеохостинга YouTube.

Как сообщает Газета.ru, ролик первым из всех загруженных когда-либо видео преодолел отметку в четыре миллиардов просмотров, и эта цифра с каждой минутой все растет и растет.

«Мы вошли в историю, набрав четыре миллиарда просмотров, но вместо того, чтобы праздновать, мы сосредоточились на восстановлении места, где все начиналось», — написал в Instagram музыкант Луис Фонси.

Музыкант призвал все фанов участвовать в благотворительной акции в помощь пострадавшего от ураганов Пуэрто-Рико, где собственно и проходили съемки клипа Despacito.