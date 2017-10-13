Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ доставили гуманитарную помощь беженцам из города Эр-Растан
Весь мир
Клип Despacito стал самым популярным видео на YouTube
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Клип Despacito стал самым популярным видео на YouTube

    6:03  13 Октября 2017
    41

    Клип Despacito стал самым популярным видео на YouTube

    Москва, 13 октября. Клип на популярную композицию Despacito стал самым просматриваемым за всю историю видеохостинга YouTube.

    Как сообщает Газета.ru, ролик первым из всех загруженных когда-либо видео преодолел отметку в четыре миллиардов просмотров, и эта цифра с каждой минутой все растет и растет.

    «Мы вошли в историю, набрав четыре миллиарда просмотров, но вместо того, чтобы праздновать, мы сосредоточились на восстановлении места, где все начиналось», — написал  в Instagram музыкант Луис Фонси.

    Музыкант призвал все фанов участвовать в благотворительной акции в помощь пострадавшего от ураганов Пуэрто-Рико, где собственно и проходили съемки клипа Despacito.

    Автор: Константин Терехов
    #youtube #despacito #луис фонси
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 45772

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24267

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6183

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53855

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94986
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        4725
        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        23:46   12 Октября 2017
        1286
        КНДР признала Крым российской территорией

        КНДР признала Крым российской территорией

        18:41   12 Октября 2017
        1581
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1399