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Эскперт оценил шансы России помирить Иран и Саудовскую Аравию
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    Эскперт оценил шансы России помирить Иран и Саудовскую Аравию

    5:56  13 Октября 2017
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    Эскперт оценил шансы России помирить Иран и Саудовскую Аравию

    Москва, 13 октября. Шансы на примирение Ирана и Саудовской Аравии практически нулевые. Об этом заявил востоковед Евгений Сатановский в интервью Владимиру Соловьеву.

    Участие России в процессе примирения двух государств не поможет «растопить лед» в отношениях Ирана и Саудовской Аравии.

    «Шансы на то, что они полюбят друг друга и бросятся в объятия с криком «Братья!» нулевые. Это примерно такой же шанс как дружба между католиками и протестантами во время Варфоломеевской ночи», — отметил Сатановский в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    Эксперт отметил, что в данной ситуации важно привести отношения к такому уровню, когда состояние межгосударственных отношений не будет вредить Москве. Он напомнил, что как Иран, так и Саудовская Аравия дорожат крепкими отношениями с Российской Федерацией.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
    #саудовская аравия #евгений сатановский #иран
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