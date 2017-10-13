Эскперт оценил шансы России помирить Иран и Саудовскую Аравию

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Москва, 13 октября. Шансы на примирение Ирана и Саудовской Аравии практически нулевые. Об этом заявил востоковед Евгений Сатановский в интервью Владимиру Соловьеву.

Участие России в процессе примирения двух государств не поможет «растопить лед» в отношениях Ирана и Саудовской Аравии.

«Шансы на то, что они полюбят друг друга и бросятся в объятия с криком «Братья!» нулевые. Это примерно такой же шанс как дружба между католиками и протестантами во время Варфоломеевской ночи», — отметил Сатановский в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Эксперт отметил, что в данной ситуации важно привести отношения к такому уровню, когда состояние межгосударственных отношений не будет вредить Москве. Он напомнил, что как Иран, так и Саудовская Аравия дорожат крепкими отношениями с Российской Федерацией.

