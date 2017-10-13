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Клубы РФПЛ возобновляют выступления в рамках чемпионата России по футболу
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    Клубы РФПЛ возобновляют выступления в рамках чемпионата России по футболу

    6:10  13 Октября 2017
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    Клубы РФПЛ возобновляют выступления в рамках чемпионата России по футболу

    Москва, 13 октября. Клубы Российской футбольной премьер-лиги возобновляют выступления в рамках чемпионата России после перерыва на игры сборных.

    В пятницу в Грозном пройдет матч между «Ахматом» и московским «Спартаком». Отмечается, что обеим командам очень тяжело дался старт нового сезона после крайне успешного прошлого. Сейчас «Спартак» находится на шестом месте в таблице чемпионата с 17 очками. Такой же показатель у «Ахмата», идущего пятым, говорится в материале газеты «Известия».

    В субботу в Краснодаре сразятся игроки местного клуба «Краснодар» и столичного ПФК «ЦСКА». Сейчас оба клуба имеют по 21 очку и занимают 3–4-е места. По мнению экспертов, именно они являются главными претендентами на победу в борьбе за бронзу и третью путевку в Лигу чемпионов следующего сезона.

    Автор: Ирина Новикова
    #футбол #чемпионат россии
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