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Роспотребнадзор предупредил о росте табачного контрафакта в России
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    Роспотребнадзор предупредил о росте табачного контрафакта в России

    5:39  13 Октября 2017
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    Роспотребнадзор предупредил о росте табачного контрафакта в России

    Москва, 13 октября. Как следует из отчета Роспотребнадзора, доля импортируемых контрафактных табачных изделий в последнее время резко выросла.

    Как сообщают Известия, если в первом полугодии 2016-го года доля некачественной продукции во всем объеме импорта составляла всего лишь 14,4%, то в тот же период года нынешнего было забраковано почти 41% ввозимой табачной продукции.

    Основные выявленные нарушения — несоблюдение технических регламентов маркировки и самой табачной продукции. Кроме того, зачастую продукция поступала на рынок без сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

    Как отмечают эксперты, большая часть табачного контрафакта изготовлена в странах Евразийского экономического союза. Все дело в том, что ставки табачных акцизов в странах ЕАЭС существенно различаются. 

    В настоящий момент, в Евразийской экономической комиссии проходят переговоры о том, чтобы через четыре года установить единую для стран ЕАЭС индикативную ставку на сигареты в размере 35 евро за тысячу штук.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #роспотребнадзор #табак #котрафакт #испорт
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