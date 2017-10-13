Роспотребнадзор предупредил о росте табачного контрафакта в России

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Москва, 13 октября. Как следует из отчета Роспотребнадзора, доля импортируемых контрафактных табачных изделий в последнее время резко выросла.

Как сообщают Известия, если в первом полугодии 2016-го года доля некачественной продукции во всем объеме импорта составляла всего лишь 14,4%, то в тот же период года нынешнего было забраковано почти 41% ввозимой табачной продукции.

Основные выявленные нарушения — несоблюдение технических регламентов маркировки и самой табачной продукции. Кроме того, зачастую продукция поступала на рынок без сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

Как отмечают эксперты, большая часть табачного контрафакта изготовлена в странах Евразийского экономического союза. Все дело в том, что ставки табачных акцизов в странах ЕАЭС существенно различаются.

В настоящий момент, в Евразийской экономической комиссии проходят переговоры о том, чтобы через четыре года установить единую для стран ЕАЭС индикативную ставку на сигареты в размере 35 евро за тысячу штук.