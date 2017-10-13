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В ЕАЭС разрабатываются требования к энергосбережению для бытовой техники
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    В ЕАЭС разрабатываются требования к энергосбережению для бытовой техники

    5:44  13 Октября 2017
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    В ЕАЭС разрабатываются требования к энергосбережению для бытовой техники

    Москва, 13 октября. Евразийская экономическая комиссия разрабатывает техрегламент ЕАЭС «О требованиях к энергетической эффективности электрических энергопотребляющих устройств».

    Сообщается, что документ введет требования к энергосбережению для всей бытовой техники, продаваемой в России и других странах ЕАЭС.

    В материале газеты «Известия» говорится, что разрабатываемый техрегламент может быть основан на 54 российских ГОСТах, которые позволят сократить потребление электричества на 35–40%.В ЕАЭС разрабатываются требования к энергосбережению для бытовой техники

    Отмечается, что в случае, если все страны, входящие в ЕАЭС — Россия, Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Армения — одобрят включение российских стандартов в технический регламент, то они будут обязательны к исполнению.  Документ может быть принят уже в этом году. 

    Автор: Ирина Новикова
    #еаэс #бытовая техника #энергосбережение
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