В ЕАЭС разрабатываются требования к энергосбережению для бытовой техники

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Москва, 13 октября. Евразийская экономическая комиссия разрабатывает техрегламент ЕАЭС «О требованиях к энергетической эффективности электрических энергопотребляющих устройств».

Сообщается, что документ введет требования к энергосбережению для всей бытовой техники, продаваемой в России и других странах ЕАЭС.

В материале газеты «Известия» говорится, что разрабатываемый техрегламент может быть основан на 54 российских ГОСТах, которые позволят сократить потребление электричества на 35–40%.

Отмечается, что в случае, если все страны, входящие в ЕАЭС — Россия, Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Армения — одобрят включение российских стандартов в технический регламент, то они будут обязательны к исполнению. Документ может быть принят уже в этом году.