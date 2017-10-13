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Сатановский: США готовят в Сирии «новый Афганистан»
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    Сатановский: США готовят в Сирии «новый Афганистан»

    5:16  13 Октября 2017
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    Сатановский: США готовят в Сирии «новый Афганистан»

    Москва, 13 октября. Российский востоковед Евгений Сатановский заявил, что Соединенные Штаты Америки готовят в Сирии «новый Афганистан».

    В эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» эксперт заявил, что американская миссия провалила задачу, которую изначально заявляла.

    «Ракка не взята. На тех территориях, на которых курды должны были быть вернейшими американскими союзниками, там они не сделали ни шага», — заметил Сатановский.

    По словам востоковеда, Соединенные Штаты Америки заявляли, что пришли на Ближний Восток бороться с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, деятельность запрещена на территории России), а теперь снабжают оружием боевиков.

    «Мы опять вступаем в ситуацию, когда выясняется, что США хотят, чтобы было как в Афганистане. Забывая, что до этого было как во Вьетнаме, где количество жертв было колоссальным», — отметил Сатановский.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #сша #сирия #евгений сатановский
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