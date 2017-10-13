Эксперты рассказали, почему россияне стали больше отправлять посылки

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Москва, 13 октября. Специалисты отрасли рассказали, почему жители России в первом полугодии 2017-го отправили на треть больше посылок, чем за АППГ.

Как сообщают Известия, подобный рост обеспечило развитие торговли в Интернете, в том числе и по частным объявлениям на онлайн-площадках. И если за первые шесть месяцев года прошлого было отправлено почти 37 миллионов подобных отправлений, то в первом полугодии 2017-го – уже 49,5 млн (рост – на 34%).

«Внутри страны стали отправлять больше посылок благодаря активному развитию Avito.ru и других интернет-площадок, где обычные люди продают свои вещи. Сегодня в России стало очень популярным, как и в Европе, покупать товары, бывшие в употреблении», — пояснил изданию президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров.

В общем и целом, рост числа отправлений посылок фиксируется в стране на протяжении последних нескольких лет. К примеру, за весь 2011 год было отправлено почти 63 миллиона подобных отправлений.