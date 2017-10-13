Румыния проиграла от разрыва отношений с Россией — Громыко

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Бухарест, 13 октября. Член-корреспондент РАН, директор Института Европы Алексей Громыко считает, что Румыния проиграла в результате почти полного разрыва отношений с Россией.

По словам эксперта, потенциал российско-румынских отношений масштабен, но реализуется всего на 10%.

Он отметил, что румынские политические элиты проводят антироссийский курс, вредящий, в первую очередь, самой Румынии, говорится в материале ТАСС.

«В Румынии размещены элементы ПРО, которые, с точки зрения российских военных специалистов и дипломатов, нарушают основополагающее соглашение по ракетам средней и меньшей дальности», — напомнил Громыко.

Он подчеркнул, что Румыния могла бы выиграть гораздо больше, не занимая однобокую позицию, которая только ухудшает ситуацию, а выступив в роли посредника между Россией и европейскими странами. Также эксперт выразил надежду, что в конечном итоге географическая близость России и Румынии позволит странам наладить отношения.