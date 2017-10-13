Окурок Черчилля был оценен на аукционе в 12 тыс. долларов

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Бостон, 13 октября. Недокуренную сигару Уинстона Черчилля продали на аукционе в США за более чем 12 тысяч долларов.

Как сообщает RT, воистину золотой окурок ушел с молотка во время торгов онлайн в аукционном доме RR Auction. Речь идет об образце кубинских сигар марки La Corona, изготовленных по специальному заказу.

В аннотации к лоту говорилось, что именно эту сигару британский премьер-министр курил и недокурил в аэропорту Ле-Бурже. Случилось это более 70 лет назад, а именно 11 мая 1947 года.

Дорогой экспонат сохранил английский летчик Уильям Алан Тернер, который в том числе доставлял главу правительства на самолете из Парижа в Лондон. Новым счастливым обладателем окурка Черчилля стал коллекционер из США.