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Окурок Черчилля был оценен на аукционе в 12 тыс. долларов
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    Окурок Черчилля был оценен на аукционе в 12 тыс. долларов

    4:55  13 Октября 2017
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    Окурок Черчилля был оценен на аукционе в 12 тыс. долларов

    Бостон, 13 октября. Недокуренную сигару Уинстона Черчилля продали на аукционе в США за более чем 12 тысяч долларов.

    Как сообщает RT, воистину золотой окурок ушел с молотка во время торгов онлайн в аукционном доме RR Auction. Речь идет об образце кубинских сигар марки La Corona, изготовленных по специальному заказу.

    В аннотации к лоту говорилось, что именно эту сигару британский премьер-министр курил и недокурил в аэропорту Ле-Бурже. Случилось это более 70 лет назад, а именно 11 мая 1947 года.

    Дорогой экспонат сохранил английский летчик Уильям Алан Тернер, который в том числе доставлял главу правительства на самолете из Парижа в Лондон. Новым счастливым обладателем окурка Черчилля стал коллекционер из США.

    Автор: Константин Терехов
    #сша #уинстон черчилль #аукцион
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