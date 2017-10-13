США видят проблему в покупке Турцией российских С-400
Вашингтон, 13 октября. Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 представляет собой проблему.
По словам Хатчисон, покупка С-400 встревожила НАТО, так как данные системы несовместимы с системами, используемыми Североатлантическим альянсом.
При этом она подчеркнула, что Турция является ключевым партнером Соединенных Штатов. Постпред отметила, что Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Анкарой, а также в том, чтобы Турция не сближалась с Россией.
Ранее Газета.ру сообщала, что 12 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400.
Отмечалось, что задаток за ЗРК уже внесен турецкой стороной, а поставки начнутся в течение двух лет. Российская сторона подтвердила данную информацию.