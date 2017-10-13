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США видят проблему в покупке Турцией российских С-400
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    США видят проблему в покупке Турцией российских С-400

    5:07  13 Октября 2017
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    США видят проблему в покупке Турцией российских С-400

    Вашингтон, 13 октября. Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 представляет собой проблему.

    По словам Хатчисон, покупка С-400 встревожила НАТО, так как данные системы несовместимы с системами, используемыми Североатлантическим альянсом.

    При этом она подчеркнула, что Турция является ключевым партнером Соединенных Штатов. Постпред отметила, что Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Анкарой, а также в том, чтобы Турция не сближалась с Россией.США видят проблему в покупке Турцией российских С-400

    Ранее Газета.ру сообщала, что 12 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400.

    Отмечалось, что задаток за ЗРК уже внесен турецкой стороной, а поставки начнутся в течение двух лет. Российская сторона подтвердила данную информацию.

    Автор: Ирина Новикова
    #сша #турция #с-400
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