Продюсер Вайнштейн будет лечиться от сексуальной зависимости

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Вашингтон, 13 октября. Кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого несколько актрис обвинили в домогательствах, будет лечиться от сексуальной зависимости.

Как сообщают Известия, 65-летний голливудский кинодеятель уже покинул свой дом в Лос-Анджелесе и отправился в один из специализированных центров для прохождения курса.

«У меня не все в порядке, но я стараюсь. Мне нужна помощь. Знаете, все мы совершаем ошибки», - заявил Вайнштейн в видеообращении, которое показала в эфире телекомпания ABC.

Напомним, что одного из самых успешных продюсеров Голливуда обвиняют в том, что тот в течение 30 лет совершал сексуальные домогательства в отношении актрис. Об этом заявили Азия Ардженто, Лусия Эванс, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли.

