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Весь мир
Продюсер Вайнштейн будет лечиться от сексуальной зависимости
Весь мир
Продюсер Вайнштейн будет лечиться от сексуальной зависимости
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    Продюсер Вайнштейн будет лечиться от сексуальной зависимости

    4:42  13 Октября 2017
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    Продюсер Вайнштейн будет лечиться от сексуальной зависимости

    Вашингтон, 13 октября. Кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого несколько актрис обвинили в домогательствах, будет лечиться от сексуальной зависимости.

    Как сообщают Известия, 65-летний голливудский кинодеятель уже покинул свой дом в Лос-Анджелесе и отправился в один из специализированных центров для прохождения курса.

    «У меня не все в порядке, но я стараюсь. Мне нужна помощь. Знаете, все мы совершаем ошибки», - заявил Вайнштейн в видеообращении, которое показала в эфире телекомпания ABC.

    Напомним, что одного из самых успешных продюсеров Голливуда обвиняют в том, что тот  в течение 30 лет совершал сексуальные домогательства в отношении актрис. Об этом заявили Азия Ардженто, Лусия Эванс, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли.
     

    Автор: Константин Терехов
    #сша #анджелина джоли #голливуд #домогательства #харви вайнштейн #гвинет пэлтроу
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