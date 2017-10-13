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CNN обвинила РФ во вмешательстве в дела США с помощью покемонов
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    CNN обвинила РФ во вмешательстве в дела США с помощью покемонов

    4:43  13 Октября 2017
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    CNN обвинила РФ во вмешательстве в дела США с помощью покемонов

    Нью-Йорк, 13 октября. Американская телекомпания CNN утверждает, что Россия пыталась повлиять на ситуацию в США с помощью популярной игры Pokemon Go.

    Согласно данным телеканала, речь идет о кампании Don't Shoot Us, организаторы которой освещали случаи полицейского насилия против афроамериканцев.

    Сообщается, что в июле 2016 года ресурс объявил соревнование по игре в Pokemon Go, участникам которого предлагалось играть на местах, где происходило полицейское насилие, а также называть своих покемонов в честь погибших афроамериканцев.

    Отмечается, что сейчас все аккаунты в различных социальных сетях заморожены, сообщает Газета.ру.

    Доказательством причастности российской стороны CNN называет то, что ее аккаунт в Facebook был связан с Internet Research Agency, считающимся «прокремлевской» структурой.

    Автор: Ирина Новикова
    #сша #cnn #покемон
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