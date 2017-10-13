CNN обвинила РФ во вмешательстве в дела США с помощью покемонов

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Нью-Йорк, 13 октября. Американская телекомпания CNN утверждает, что Россия пыталась повлиять на ситуацию в США с помощью популярной игры Pokemon Go.

Согласно данным телеканала, речь идет о кампании Don't Shoot Us, организаторы которой освещали случаи полицейского насилия против афроамериканцев.

Сообщается, что в июле 2016 года ресурс объявил соревнование по игре в Pokemon Go, участникам которого предлагалось играть на местах, где происходило полицейское насилие, а также называть своих покемонов в честь погибших афроамериканцев.

Отмечается, что сейчас все аккаунты в различных социальных сетях заморожены, сообщает Газета.ру.

Доказательством причастности российской стороны CNN называет то, что ее аккаунт в Facebook был связан с Internet Research Agency, считающимся «прокремлевской» структурой.