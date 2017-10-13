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Чижов: России могут вернуть право голоса в ПАСЕ
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    Чижов: России могут вернуть право голоса в ПАСЕ

    4:21  13 Октября 2017
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    Чижов: России могут вернуть право голоса в ПАСЕ

    Брюссель, 13 октября. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Совет Европы может вернуть российской делегации право голоса в ПАСЕ в январе следующего года.

    «Январь месяц — это у них следующая и, рискну предположить, что последняя возможность», — сказал он.

    Вместе с тем, дипломат воздержался от прогнозов о том, будет ли реализована данная возможность.Чижов: России могут вернуть право голоса в ПАСЕ

    Он подчеркнул, что в Страсбурге опасаются выхода России из Совета Европы, так как без нее организация теряет смысл.

    «Поэтому им, конечно, не хотелось бы остаться не только без наших денег и взносов, но и без того поля деятельности, которое несет с собой для них членство России в Совете Европы», — добавил Чижов.

    Автор: Ирина Новикова
    #пасе #владимир чижов #совет европы
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