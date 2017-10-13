Чижов: России могут вернуть право голоса в ПАСЕ

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Брюссель, 13 октября. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Совет Европы может вернуть российской делегации право голоса в ПАСЕ в январе следующего года.

«Январь месяц — это у них следующая и, рискну предположить, что последняя возможность», — сказал он.

Вместе с тем, дипломат воздержался от прогнозов о том, будет ли реализована данная возможность.

Он подчеркнул, что в Страсбурге опасаются выхода России из Совета Европы, так как без нее организация теряет смысл.

«Поэтому им, конечно, не хотелось бы остаться не только без наших денег и взносов, но и без того поля деятельности, которое несет с собой для них членство России в Совете Европы», — добавил Чижов.