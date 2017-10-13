Постпред РФ при ООН рассказал, сколько Россия тратит на гуманитарные операции

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Нью-Йорк, 13 октября. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ежегодно тратит около 120 миллионов долларов на проведение гуманитарных операций в мире.

«Последние годы Россия ежегодно осуществляет более 45 гуманитарных операций по оказанию гуманитарной помощи на общую сумму около 120 миллионов долларов», — сказал российский постпред.

По словам дипломата, за последнее десятилетие Россия поставила продовольствие более 110 государствам, отправив свыше 650 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Он также пояснил, что одним из основных каналов оказания помощи нуждающимся для России является Всемирная продовольственная программа ООН.