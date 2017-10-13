Сатановский «поставил диагноз» Европе

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Москва, 13 октября. Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский рассказал о состоянии современной Европы.

В эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым на радио «Вести» Сатановский напомнил о патологическом страхе немецкого канцлера Ангелы Меркель перед лабрадором российского лидера Владимира Путина Кони. Собака скончалась три года назад, после чего сразу же были введены экономические ограничительные меры в отношении России. Но теперь Меркель опасается гнева европейских партнеров в случае отмены антироссийских санкций.

«Европа похожа на шкуру леопарда. Огромное количество богатых регионов имеют желание стать независимыми. Валенсия, Галисия, Андалузия, страна басков, Шотландия и многие другими хотят отделиться от государства», — отметил тенденцию Сатановский.

В Германии тоже дела обстоят не самым лучшим образом, поскольку регионы не согласны с политикой Берлина по многим вопросам.