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Сатановский «поставил диагноз» Европе
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    Сатановский «поставил диагноз» Европе

    4:03  13 Октября 2017
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    Сатановский «поставил диагноз» Европе

    Москва, 13 октября. Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский рассказал о состоянии современной Европы.

    В эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым на радио «Вести» Сатановский напомнил о патологическом страхе немецкого канцлера Ангелы Меркель перед лабрадором российского лидера Владимира Путина Кони. Собака скончалась три года назад, после чего сразу же были введены экономические ограничительные меры в отношении России. Но теперь Меркель опасается гнева европейских партнеров в случае отмены антироссийских санкций.

    «Европа похожа на шкуру леопарда. Огромное количество богатых регионов имеют желание стать независимыми. Валенсия, Галисия, Андалузия, страна басков, Шотландия и многие другими хотят отделиться от государства», — отметил тенденцию Сатановский.

    В Германии тоже дела обстоят не самым лучшим образом, поскольку регионы не согласны с политикой Берлина по многим вопросам.

    «Европа накрывается медным тазом», — резюмировал президент научного центра «Институт Ближнего Востока».

    Автор: Настасья Шеркунова
    #евгений сатановский #европа
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