РФ и Япония начнут сотрудничество на Курилах с выбора совместных проектов

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Токио, 13 октября. Дипломатические источники сообщили, что совместная хозяйственная деятельность России и Японии на Курильских островах начнется с выбора бизнесменами двух стран конкретных проектов.

В материале газеты «Известия» говорится, что первые проекты должны быть определены по итогам визита японской стороны на Курильские острова в конце октября.

После выбора проектов под них будет подведена юридическая база и подписаны контракты. Стоит отметить, что японская сторона настаивала на обратной последовательности действий и выступала за установление четких правовых рамок прежде договоренностей.

Напомним, что договоренность о ведении совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах была достигнута президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в декабре 2016 года.