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Госдеп готов вернуть России флаги, снятые с дипломатических зданий
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    Госдеп готов вернуть России флаги, снятые с дипломатических зданий

    3:21  13 Октября 2017
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    Госдеп готов вернуть России флаги, снятые с дипломатических зданий

    Вашингтон, 13 октября. Представитель Госдепартамента США заявил, что американская сторона готова вернуть России флаги, снятые со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства РФ в Вашингтоне.

    «Мы сообщили российскому посольству, что мы рады возвратить флаги во владение российского правительства, когда будет удобно», — отметил американский чиновник.

    Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона уже заявила американским властям «решительный протест» в связи с произошедшим.Госдеп готов вернуть России флаги, снятые с дипломатических зданий

    Ранее Газета.ру сообщала, что 11 октября власти США сняли российские флаги с дипломатических зданий в Сан-Франциско и Вашингтоне.

    Автор: Ирина Новикова
    #госдепартамент сша #российский флаг
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