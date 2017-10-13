Госдеп готов вернуть России флаги, снятые с дипломатических зданий

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Вашингтон, 13 октября. Представитель Госдепартамента США заявил, что американская сторона готова вернуть России флаги, снятые со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства РФ в Вашингтоне.

«Мы сообщили российскому посольству, что мы рады возвратить флаги во владение российского правительства, когда будет удобно», — отметил американский чиновник.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона уже заявила американским властям «решительный протест» в связи с произошедшим.

Ранее Газета.ру сообщала, что 11 октября власти США сняли российские флаги с дипломатических зданий в Сан-Франциско и Вашингтоне.