Госдеп США не подтвердил подлинность записи «акустических атак» на Кубе

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Вашингтон, 13 октября. Госдепартамент США отказался подтвердить аутентичность записей так называемых «акустических атак» на Кубе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

По ее словам, установить подлинность представленной пленки невозможно. Тем не менее, Науэрт отметила, что расследование инцидента, имевшего место с американскими дипломатами на Острове свободы, продолжается.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не планируют наращивать военные базы в Европе. Об этом писала Газета.ru.