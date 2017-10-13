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Политика
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Постпред РФ: Престиж ЮНЕСКО не пострадает из-за выхода США
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    Постпред РФ: Престиж ЮНЕСКО не пострадает из-за выхода США

    3:02  13 Октября 2017
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    Постпред РФ: престиж ЮНЕСКО не пострадает из-за выхода США

    Брюссель, 13 октября. Постоянный представитель РФ при Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что престиж ЮНЕСКО не пострадает из-за решения США о выходе из организации.

    «Как это отразится на деятельности ЮНЕСКО? Конечно, денег станет меньше. Пострадает ли престиж? Я думаю, нет. Может быть, даже укрепится», — сказал Чижов.Постпред РФ: престиж ЮНЕСКО не пострадает из-за выхода США

    Он также отметил, что для него не стало неожиданностью данное решение, принятое президентом США Дональдом Трампом.

    «Наверное я принадлежу к тому меньшинству, которое не сильно шокировано этим решением, потому что оно идет, в целом, в русле политики нынешней администрации Трампа», — пояснил российский дипломат.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в четверг Соединенные Штаты объявили о выходе из ЮНЕСКО. Данное решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. Причиной выхода из организации называется экономия средств.

    Автор: Ирина Новикова
    #сша #владимир чижов #юнеско
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