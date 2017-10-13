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Политика
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Новости Сирии
Сирия: фото появления турецкого конвоя в Идлибе появились в Сети
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    Сирия: фото появления турецкого конвоя в Идлибе появились в Сети

    2:40  13 Октября 2017
    143

    Сирия: фото появления турецкого конвоя в Идлибе появились в Сети

    Дамаск, 13 октября. Фотографии появления конвоя вооруженных сил Турции в сирийской провинции Идлиб появились в сети Интернет.

    На снимках видно, как колонна военной техники направляется в сторону холмов над Африном.

    Следует отметить, что операция Анкары в Идлибе вызвала негативную реакцию со стороны курдов. Они назвали действия Турции «вторжением», пообещав предпринять «адекватные ответные меры».

    Турецкое военное командование объясняет свои действия необходимостью обеспечить порядок в провинции Идлиб, где создана одна из зон деэскалации в Сирии.

    Ранее Газета.ru сообщала о гибели 50 людей в результате теракта в Сирии.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #турция #идлиб #конвой #тографии
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