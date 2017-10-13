Сирия: фото появления турецкого конвоя в Идлибе появились в Сети

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Дамаск, 13 октября. Фотографии появления конвоя вооруженных сил Турции в сирийской провинции Идлиб появились в сети Интернет.

На снимках видно, как колонна военной техники направляется в сторону холмов над Африном.

First Turkish military convoy enters Syria's Idlib, heads to hilltop overlooking Afrin held by YPG terroristshttps://t.co/Hp6tIKyEeX pic.twitter.com/OX57qduYWk — DAILY SABAH (@DailySabah) October 12, 2017

Следует отметить, что операция Анкары в Идлибе вызвала негативную реакцию со стороны курдов. Они назвали действия Турции «вторжением», пообещав предпринять «адекватные ответные меры».

Турецкое военное командование объясняет свои действия необходимостью обеспечить порядок в провинции Идлиб, где создана одна из зон деэскалации в Сирии.

Ранее Газета.ru сообщала о гибели 50 людей в результате теракта в Сирии.