Пентагон: США не намерены нарушать основополагающий акт Россия-НАТО

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Вашингтон, 13 октября. Официальный представитель Пентагона Джонни Майкл заявил, что США не намерены нарушать основополагающий акт Россия-НАТО.

По словам представителя американского военного ведомства, США не планируют наращивать свои силы в Европе.

«Мы продолжаем быть приверженными прозрачности», — цитирует Майкла РИА Новости.

Он также отметил, что в Европе размещено гораздо меньшее количество американского тяжелого наземного военного оборудования, чем разрешено в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Ранее Газета.ру сообщала, что официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Польше развернулась вторая бронетанковая бригада США вместе с техникой.