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Политика
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Пентагон: США не намерены нарушать основополагающий акт Россия-НАТО
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    Пентагон: США не намерены нарушать основополагающий акт Россия-НАТО

    2:41  13 Октября 2017
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    Пентагон: США не намерены нарушать основополагающий акт Россия-НАТО

    Вашингтон, 13 октября. Официальный представитель Пентагона Джонни Майкл заявил, что США не намерены нарушать основополагающий акт Россия-НАТО.

    По словам представителя американского военного ведомства, США не планируют наращивать свои силы в Европе.

    «Мы продолжаем быть приверженными прозрачности», — цитирует Майкла РИА Новости.

    Он также отметил, что в Европе размещено гораздо меньшее количество американского тяжелого наземного военного оборудования, чем разрешено в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

    Ранее Газета.ру сообщала, что официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Польше развернулась вторая бронетанковая бригада США вместе с техникой.

    Автор: Ирина Новикова
    #нато #пентагон #армия сша
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