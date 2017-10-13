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Политика
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Политика
Бывшая жена Шредера рассказала, что Путин восприимчив к критике
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    Бывшая жена Шредера рассказала, что Путин восприимчив к критике

    2:16  13 Октября 2017
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    Бывшая жена Шредера рассказала, что Путин восприимчив к критике

    Берлин, 13 октября. Кандидат от СДПГ на земельных выборах в Нижней Саксонии  и бывшая супруга экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера Дорис Шредер-Кепф поделилась своими впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным.

    «Первая встреча с российским лидером в частном кругу затянулась надолго. Всю ночь мы говорили о внутренней и внешней политике»,  — вспоминает Дорис.

    По ее словам, Путин произвел впечатление очень разностороннего и умного человека. Кроме того, глава российского государства восприимчив к критике.

    «Эти беседы навсегда останутся для меня доброй памятью»,  — сказала Шредер-Кепф.

    Накануне Дональд Трамп раскритиковал канал NBC за неправдивое сообщение о намерении американского лидера в десять раз увеличить ядерный потенциал страны. Он назвал эту публикацию «чистой выдумкой», целью которой является дискредитация самого Трампа. Об этом писало RT.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #критика #шредер #жена шредера
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