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Берлин, 13 октября. Кандидат от СДПГ на земельных выборах в Нижней Саксонии и бывшая супруга экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера Дорис Шредер-Кепф поделилась своими впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным.

«Первая встреча с российским лидером в частном кругу затянулась надолго. Всю ночь мы говорили о внутренней и внешней политике», — вспоминает Дорис.

По ее словам, Путин произвел впечатление очень разностороннего и умного человека. Кроме того, глава российского государства восприимчив к критике.

«Эти беседы навсегда останутся для меня доброй памятью», — сказала Шредер-Кепф.

Накануне Дональд Трамп раскритиковал канал NBC за неправдивое сообщение о намерении американского лидера в десять раз увеличить ядерный потенциал страны. Он назвал эту публикацию «чистой выдумкой», целью которой является дискредитация самого Трампа. Об этом писало RT.