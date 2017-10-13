Глава МИД Украины прокомментировал решение ПАСЕ по закону об образовании

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Киев, 13 октября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение, принятое Парламентской ассамблеей Совета Европы в отношении украинского закона об образовании, не стало для Киева ни победой, ни поражением.

«Решение ПАСЕ сегодня — не поражение и не победа. Над выводами Венецианской комиссии работаем. Мы еще не доказали этническим общинам всех преимуществ закона», — говорится в сообщении Климкина в Twitter.

Ранее Газета.ру сообщала, что в четверг ПАСЕ приняла большинством голосов резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между государственным языком и языками национальных меньшинств.

Документ был подписан в конце сентября президентом Украины Петром Порошенко и будет вводиться поэтапно — до 2020 года.