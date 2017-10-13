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Москва, 13 октября. Венгрия будет блокировать евроинтеграцию Украины из-за скандального закона об образовании. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Как сообщил в своем микроблоге в Twitter Пушков, «Украина потерпела поражение в ПАСЕ по закону об образовании». По его мнению, это обернется для страны серьезной проблемой.

«Венгрия будет блокировать ее евроинтеграцию. Киев теряет очки», — подчеркнул политик.

В минувший вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что против Украины могут быть введены экономические санкции в связи с законом об образовании. По его мнению, новый украинский закон создает худшую ситуацию в области образования для венгров и представителей других нацменьшинств в Украине, чем во времена СССР. Сийярто подчеркнул, что Венгрия намерена инициировать пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Отметим, новый закон как нарушение прав нацменьшинств рассматривают и в Румынии. В России заявили, что закон нарушает положения украинской Конституции и международное право.

Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что разногласия по закону об образовании с международными партнерами необходимо решать путем диалога, а не угрожать Киеву.