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Политика
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Украина
Венгрия будет блокировать евроинтеграцию Украины — Пушков
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    Венгрия будет блокировать евроинтеграцию Украины — Пушков

    1:55  13 Октября 2017
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    Венгрия будет блокировать евроинтеграцию Украины — Пушков

    Москва, 13 октября. Венгрия будет блокировать евроинтеграцию Украины из-за скандального закона об образовании. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    Как сообщил в своем микроблоге в Twitter Пушков, «Украина потерпела поражение в ПАСЕ по закону об образовании». По его мнению, это обернется для страны серьезной проблемой.

    «Венгрия будет блокировать ее евроинтеграцию. Киев теряет очки», — подчеркнул политик.

    Венгрия будет блокировать евроинтеграцию Украины — Пушков

    В минувший вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что против Украины могут быть введены экономические санкции в связи с законом об образовании. По его мнению, новый украинский закон создает худшую ситуацию в области образования для венгров и представителей других нацменьшинств в Украине, чем во времена СССР. Сийярто подчеркнул, что Венгрия намерена инициировать пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

    Отметим, новый закон как нарушение прав нацменьшинств рассматривают и в Румынии. В России заявили, что закон нарушает положения украинской Конституции и международное право.

    Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что разногласия по закону об образовании с международными партнерами необходимо решать путем диалога, а не угрожать Киеву.

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #пушков #гройсман #венгрия #сийярто
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