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Политика
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ЕСПЧ заявил, что неисполнение судебных решений на Украине носит системный характер
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    ЕСПЧ заявил, что неисполнение судебных решений на Украине носит системный характер

    2:01  13 Октября 2017
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    ЕСПЧ заявил, что неисполнение судебных решений на Украине носит системный характер

    Брюссель, 13 октября. Пресс-служба Европейского суда по правам человека сообщила, что проблема неисполнения судебных решений на Украине является системной и многолетней.

    Сообщается, что данный вывод был сделан на основе более чем 12 тысяч исков, полученных судом от украинских граждан.

    «Заявления относятся к группе из около 12 143 похожих заявлений, которые сейчас находятся на рассмотрении суда. Все они возникают от одной и той же системной проблемы,… а именно сбоев в функционировании украинской судебной системы, препятствующих выполнению окончательных судебных решений, — отмечается в пресс-релизе ЕСПЧ.ЕСПЧ заявил, что неисполнение судебных решений на Украине носит системный характер

    Также в организации подчеркнули, что еще одной серьезной проблемой является отсутствие на Украине эффективных внутренних средств правовой защиты граждан.

    Добавим, что ЕСПЧ принял решение направить все указанные иски на рассмотрение Комитета министров Совета Европы.

    Автор: Ирина Новикова
    #украина #еспч #судебное решение
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