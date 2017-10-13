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Политика
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Политика
Земан не намерен приносить Украине извинения за свою позицию по Крыму
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    Земан не намерен приносить Украине извинения за свою позицию по Крыму

    1:44  13 Октября 2017
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    Земан не намерен приносить Украине извинения за свою позицию по Крыму

    Прага, 13 октября. Президент Чехии Милош Земан не собирается приносить Украине извинения за позицию по Крыму, высказанную им накануне в ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы). Об этом он заявил в эфире пражского телеканала Barrandov.

    Чешский лидер предположил, что Киев хотел бы услышать от него извинения. Однако Земан подчеркнул, что не видит причин просить прощения за свое личное мнение.

    Глава Чехии добавил, что не верит в возможность отказа от Крыма со стороны правительства России. Свое заявление по крымскому вопросу он назвал «констатацией реальности».

    Следует отметить, что украинские политики раскритиковали Земана за его позицию по вопросу о дальнейшей судьбе Крыма.

    Накануне Алексей Пушков заявил, что Венгрия будет блокировать процесс евроинтеграции Украины. По его мнению, Киев «потерпел поражение» по результатам рассмотрения в ПАСЕ закона об образовании. Совет Европы дал крайне негативную оценку этому нормативному акту, — пишет Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #украина #референдум #земан #крім #ехия
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