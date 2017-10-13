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Политика
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Подозрительное землетрясение зафиксировали США на ядерном полигоне КНДР
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    Подозрительное землетрясение зафиксировали США на ядерном полигоне КНДР

    1:41  13 Октября 2017
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    Подозрительное землетрясение зафиксировали США на ядерном полигоне КНДР

    Вашингтон, 13 октября. Геологическая служба США в четверг сообщила о подземных толчках магнитудой 2,9 в КНДР в районе, где в прошлом происходили испытания ядерного оружия. 

    Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился примерно в 25 км от крупнейшего ядерного полигона КНДР Пунгери на глубине пяти километров.

    В сообщении Геологической службы США подчеркивается, что «событие произошло в районе, где произошло предыдущее ядерное испытание КНДР». 

    При этом, сообщает ТАСС, сейсмологи не смогли сделать однозначный вывод, вызвано ли это явление естественными причинами или человеческой деятельностью.

    Подозрительное землетрясение зафиксировали США на ядерном полигоне КНДР

    Как сообщала «Газета.ру», США, Япония и Южная Корея полагают, что КНДР собирается совершить новый пуск баллистической ракеты или ядерное испытание.

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #кндр
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