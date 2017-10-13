Подозрительное землетрясение зафиксировали США на ядерном полигоне КНДР

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Вашингтон, 13 октября. Геологическая служба США в четверг сообщила о подземных толчках магнитудой 2,9 в КНДР в районе, где в прошлом происходили испытания ядерного оружия.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился примерно в 25 км от крупнейшего ядерного полигона КНДР Пунгери на глубине пяти километров.

В сообщении Геологической службы США подчеркивается, что «событие произошло в районе, где произошло предыдущее ядерное испытание КНДР».

При этом, сообщает ТАСС, сейсмологи не смогли сделать однозначный вывод, вызвано ли это явление естественными причинами или человеческой деятельностью.

Как сообщала «Газета.ру», США, Япония и Южная Корея полагают, что КНДР собирается совершить новый пуск баллистической ракеты или ядерное испытание.