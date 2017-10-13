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Весь мир
Госдепартамент отказался комментировать отказ в визах делегации Минобороны РФ
Весь мир
Госдепартамент отказался комментировать отказ в визах делегации Минобороны РФ
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    Госдепартамент отказался комментировать отказ в визах делегации Минобороны РФ

    1:39  13 Октября 2017
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    Госдепартамент отказался комментировать отказ в визах делегации Минобороны РФ

    Вашингтон, 13 октября. Представитель Госдепартамента США заявил, что ведомство не будет комментировать отказ в визах делегации Министерства обороны РФ.

    «Мы не можем обсуждать конкретные визовые дела, учитывая, что данные о визах являются конфиденциальными по закону об иммиграции и гражданстве», — цитирует РИА Новости представителя американского внешнеполитического ведомства.

    Ранее Газета.ру сообщала, что членам делегации министерства обороны не выдали визы США для участия в совместной российско-китайской конференции военных в ООН. Отметим, что в выдаче виз было отказано российской делегации в полном составе.

    Автор: Ирина Новикова
    #минобороны рф #визы #госдепартамент сша
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