Скворцова рассказала, чем полезен алкоголь

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Москва, 13 октября. Микродозы алкоголя способствуют профилактике атеросклероза. Об этом сообщила глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова.

По ее словам, до 90 граммов чистого спирта в неделю является допустимой нормой. В диапазоне от 90 до 300 граммов речь идет о так называемой «серой зоне». В этих количествах употребление алкоголя зачастую также не приносит вреда.

А вот дозы свыше 300 граммов уже опасны, — утверждает Скворцова.

Накануне Скворцова негативно отозвалась о привычке делать селфи. Об этом писала Газета.ru.