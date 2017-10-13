Минобороны РФ: 17 летательных аппаратов за неделю вели разведку у российских границ

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Москва, 13 октября. Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что за прошедшую неделю 17 летательных аппаратов вели воздушную разведку у российских границ.

Сообщается, что дежурные силы ПВО РФ совершили 10 вылетов на перехват. В оборонном ведомстве подчеркнули, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Также в Минобороны добавили, что вдоль морских границ России вели разведку 10 кораблей.

Ранее Газета.ру сообщала, что стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании RC-135W выполнил полет возле границ Калининградской области.