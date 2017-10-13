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Спустили с уважением: Госдеп назвал законным снятие флагов с российских дипобъектов
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    Спустили с уважением: Госдеп назвал законным снятие флагов с российских дипобъектов

    1:13  13 Октября 2017
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    Спустили с уважением: Госдеп назвал законным снятие флагов с российских дипобъектов

    Вашингтон, 13 октября. Вашингтон считает законным снятие флагов с дипломатических объектов России в Сан-Франциско, заявила журналистам в ходе регулярного брифинга представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

    «Мы считаем, что совершенно законно спустить их, сложить, хранить и потом передать другой стороне. Я уверена, что многие государства не стали бы так заботиться о чужом флаге», — сообщила Науэрт.

    Она отметила, что флаги были «с уважением спущены».

    «Ни одна страна в мире не выказывает такого уважения к государственным флагам, как США», — цитирует RT Науэрт.

    Спустили с уважением: Госдеп назвал законным снятие флагов с российских дипобъектов

    В минувшую среду российское посольство направило Вашингтону «решительный протест», связанный с тем, что с объектов российской дипломатической недвижимости в Сан-Франциско были сорваны российские флаги, потребовав незамедлительно вернуть их на место.

    В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил о неприемлемости действий американских властей.

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #госдепартамент #флаги
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