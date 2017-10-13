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Госдеп бросил в Сирии без помощи американских наемников, пытавшихся вернуться домой
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    Госдеп бросил в Сирии без помощи американских наемников, пытавшихся вернуться домой

    0:58  13 Октября 2017
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    Госдеп бросил в Сирии без помощи американских наемников, пытавшихся вернуться домой

    Дамаск (Сирия), 13 октября. Американские наемники в Сирии не могут вернуться домой, Госдепартамент ни в чем им не помогает, а SDF, за которых они воевали, арестовали их по обвинению в госизмене и продаже оружия боевикам террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Двое американских граждан опасаются, что их высадят на границе Ирака без денег и связи.

    Как сообщает Marine Corps Times, ветеран морской пехоты Кевин Говард и американский гражданин и ветеран французского иностранного легиона Тейлор Хадсон, предположительно, были задержаны в Сирии после того, как спецназ США отказался помочь им в их попытке вернуться домой.

    Оба американца были наемниками, принимающими участие в боевых действиях на стороне Демократических сил Сирии (SDF). 

    «Командир иностранных волонтеров YPG, Чансер, арестовал нас и обвинил в государственной измене за присоединение к MFS (Сирийский военный совет), несмотря на то, что они были под тем же командованием SDF. Он сказал, что мы присоединились к фракции, которая была «хуже, чем ИГ», — рассказал Хадсон.

    По его словам, их также обвинили в продаже оружия боевикам ИГ.

    По данным издания, Хадсон в настоящее время находится на свободе в Сирии, однако Говарда все еще не выпустили из MFS. Оба американца пытаются встретиться на территории САР. По словам Хадсона, MFS пытается «сбросить» Говарда на иракскую границу без телефона, денег или контактов.

    MFS же опубликовал заявление, в котором говорится, что двум американским гражданам в Сирии оказывается помощь. Однако Хадсон категорически отверг данную информацию.

    «Они опубликовали официальное заявление, в котором говорится, что они помогают нам вернуться домой, — сказал Хадсон в телефонном интервью в четверг. — Это абсолютная ложь. У них нет власти в Ираке, они просто собираются бросить его на границе».

    Госдеп бросил в Сирии без помощи американских наемников, пытавшихся вернуться домой

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #сирия #иг #игил #исламскоегосударство
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