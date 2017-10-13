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Вашингтон, 13 октября. Специалисты Пентагона уже приступили к разработке перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. Такое заявление сделал представитель министерства обороны России Александр Емельянов в ходе российско-китайского брифинга по ПРО.

Емельянов отметил, что Вашингтон стремится к реализации концепции совместного применения наступательных и оборонительных вооружений.

По словам Емельянова, в Пентагоне уже начали работу над перспективными ударными комплексами мгновенного глобального удара.

Ранее в Пентагоне заявили, что вооруженные силы США должны быть готовы к решению конфликта с КНДР военным путем. Также Газета.ru сообщала, что Госдеп отказался комментировать ситуацию с невыдачей виз российским военным.