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Политика
Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ
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    Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

    0:46  13 Октября 2017
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    Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

    Вашингтон, 13 октября. Специалисты Пентагона уже приступили к разработке перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. Такое заявление сделал представитель министерства обороны России Александр Емельянов в ходе российско-китайского брифинга по ПРО.

    Емельянов отметил, что Вашингтон стремится к реализации концепции совместного применения наступательных и оборонительных вооружений.

    По словам Емельянова, в Пентагоне уже начали работу над перспективными ударными комплексами мгновенного глобального удара.

    Ранее в Пентагоне заявили, что вооруженные силы США должны быть готовы к решению конфликта с КНДР военным путем. Также Газета.ru сообщала, что Госдеп отказался комментировать ситуацию с невыдачей виз российским военным.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сша #минобороны рф #пентагон #ударные комплексы
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