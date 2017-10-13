Сирия: Красный полумесяц Курдистана заявил о 50 погибших в результате теракта ИГИЛ

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Дамаск, 13 октября. Красный полумесяц Курдистана заявил о гибели 50 людей в результате теракта, исполненного тремя смертниками запрещенной в России организации «Исламское государство»1 на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает агентство SANA.

Уточняется, что теракт произошел в населенном пункте Абу-Фас провинции Хасака Сирийской Арабской Республики. Террористы управляли транспортными средствами.

Среди погибших много детей и женщин, пишет SANA.

1 Организация запрещена на территории РФ.