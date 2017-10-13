Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Скворцова рассказала, чем полезен алкоголь
Политика
Немецкий политик призвал Запад «говорить не о Путине, а с Путиным»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Немецкий политик призвал Запад «говорить не о Путине, а с Путиным»

    0:20  13 Октября 2017
    397

    Немецкий политик призвал Запад «говорить не о Путине, а с Путиным»

    Берлин, 13 октября. Чтобы прийти к положительному решению по конфликту в Донбассе, Западу следует сделать диалог с Москвой более интенсивным и «вновь пригласить президента РФ Владимира Путина за стол G7». Такое мнение в интервью Die Presse высказал лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. 

    По мнению Линднера, в отношениях с Россией Западу не хватает последовательности и готовности к диалогу. 

    Немецкий политик высказал мнение, что нельзя делать Крым отправной точкой в принятии каждого отдельного решения относительно России. 

    «Я выступаю за то, чтобы сделать диалог более интенсивным и вновь пригласить Путина за стол G7 — говорить с ним, вместо того чтобы говорить о нем», — заявил Линднер.

    Немецкий политик призвал Запад «говорить не о Путине, а с Путиным»

    Помимо этого политик отметил, что его стране не стоило бы брать на себя роль лидера «свободного мира», поскольку это «означало бы подвергнуть себя чрезмерным нагрузкам».

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #донбасс #германия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 42639

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24238

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6178

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53820

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94825
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        23:46   12 Октября 2017
        646
        КНДР признала Крым российской территорией

        КНДР признала Крым российской территорией

        18:41   12 Октября 2017
        1460
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1373
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2750