Немецкий политик призвал Запад «говорить не о Путине, а с Путиным»

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Берлин, 13 октября. Чтобы прийти к положительному решению по конфликту в Донбассе, Западу следует сделать диалог с Москвой более интенсивным и «вновь пригласить президента РФ Владимира Путина за стол G7». Такое мнение в интервью Die Presse высказал лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер.

По мнению Линднера, в отношениях с Россией Западу не хватает последовательности и готовности к диалогу.

Немецкий политик высказал мнение, что нельзя делать Крым отправной точкой в принятии каждого отдельного решения относительно России.

«Я выступаю за то, чтобы сделать диалог более интенсивным и вновь пригласить Путина за стол G7 — говорить с ним, вместо того чтобы говорить о нем», — заявил Линднер.

Помимо этого политик отметил, что его стране не стоило бы брать на себя роль лидера «свободного мира», поскольку это «означало бы подвергнуть себя чрезмерным нагрузкам».