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Общество
Эгоцентризм и одиночество: Скворцова поставила диагноз любителям селфи 
Общество
Эгоцентризм и одиночество: Скворцова поставила диагноз любителям селфи 
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    Эгоцентризм и одиночество: Скворцова поставила диагноз любителям селфи 

    0:07  13 Октября 2017
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    Эгоцентризм и одиночество: Скворцова поставила диагноз любителям селфи 

    Москва, 12 октября. Избыточная любовь к селфи является признаком распущенности и эгоцентризма. Такое мнение высказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, добавив, что зависимость от мобильного телефона может привести к хроническому стрессу и заболеваниям.

    Скворцова сообщила, что рассматривает пристрастие некоторых людей к селфи как «распущенность и проявление эгоцентризма».

    «Нельзя измерить весь мир в себе, тем более что ты — это не твое тело и не твое лицо, это совершенно иная материя. Даже если тебя завтра обезобразят или поменяют тебе лицо, ты все равно останешься самим собой», — считает Скворцова.

    Эгоцентризм и одиночество: Скворцова поставила диагноз любителям селфи 

    Министр высказала мнение, что люди, зависимые от смартфонов, страдают нервными расстройствами, так как постоянно пребывают в стрессовой ситуации. По ее словам, сообщают «Известия», «это симптом одинокого человека».

    Автор: Олеся Волкова
    #скворцова #селфи #соцсети
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