Эгоцентризм и одиночество: Скворцова поставила диагноз любителям селфи 

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Москва, 12 октября. Избыточная любовь к селфи является признаком распущенности и эгоцентризма. Такое мнение высказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, добавив, что зависимость от мобильного телефона может привести к хроническому стрессу и заболеваниям.

Скворцова сообщила, что рассматривает пристрастие некоторых людей к селфи как «распущенность и проявление эгоцентризма».

«Нельзя измерить весь мир в себе, тем более что ты — это не твое тело и не твое лицо, это совершенно иная материя. Даже если тебя завтра обезобразят или поменяют тебе лицо, ты все равно останешься самим собой», — считает Скворцова.

Министр высказала мнение, что люди, зависимые от смартфонов, страдают нервными расстройствами, так как постоянно пребывают в стрессовой ситуации. По ее словам, сообщают «Известия», «это симптом одинокого человека».