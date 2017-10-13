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Новости Сирии
Сирия: первый конвой турецких вооруженных сил вошел в Идлиб
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    Сирия: первый конвой турецких вооруженных сил вошел в Идлиб

    0:07  13 Октября 2017
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    Сирия: первый конвой турецких вооруженных сил вошел в Идлиб

    Дамаск, 13 октября. Первый конвой вооруженных сил Турции вошел на территорию сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ополченцев.

    Один из свидетелей утверждает, что границу пересекли 30 единиц военной техники.

    Накануне сообщалось о значительной концентрации турецких вооруженных сил у границ Сирии. В Анкаре заявляют о необходимости поддерживать безопасность в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

    Кроме того, RT нашло предполагаемую дочь известной писательницы из Мурманска, бежвашую в стан террористов.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #турция #идлиб #сар
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