В Госдепе рассказали о «большом напряжении» в отношениях США и Турции

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Вашингтон, 12 октября. США стремятся к улучшению отношений с Турцией, однако сейчас в них сильное напряжение. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга заявила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Науэрт подчеркнула, что Штаты хотели бы, чтобы двусторонние отношения с Турцией улучшились.

«Очень большое напряжение сейчас в наших отношениях, я думаю, сомнений на этот счет ни у кого не возникает», — отметила она.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в течение последних нескольких дней в Турции были задержаны несколько американцев, в числе которых — дипломаты, которых обвиняют в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. По словам Науэрт, Штаты ждут, что всем задержанным представят адвокатов.