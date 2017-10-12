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Общество
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Политика
В Госдепе рассказали о «большом напряжении» в отношениях США и Турции
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    В Госдепе рассказали о «большом напряжении» в отношениях США и Турции

    23:56  12 Октября 2017
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    В Госдепе рассказали о «большом напряжении» в отношениях США и Турции

    Вашингтон, 12 октября. США стремятся к улучшению отношений с Турцией, однако сейчас в них сильное напряжение. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга заявила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

    Науэрт подчеркнула, что Штаты хотели бы, чтобы двусторонние отношения с Турцией улучшились. 

    «Очень большое напряжение сейчас в наших отношениях, я думаю, сомнений на этот счет ни у кого не возникает», — отметила она.

    В Госдепе рассказали о «большом напряжении» в отношениях США и Турции

    Как сообщала ранее «Газета.ру», в течение последних нескольких дней в Турции были задержаны несколько американцев, в числе которых — дипломаты, которых обвиняют в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. По словам Науэрт, Штаты ждут, что всем задержанным представят адвокатов. 

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #турция
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