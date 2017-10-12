Минобороны: Самолеты ВКС РФ за неделю совершили более 517 вылетов

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Москва, 12 октября. Самолеты ВКС РФ за неделю совершили более 517 боевых вылетов на территории Сирии.

Информация о действиях Воздушно-космических сил России на сирийской территории была опубликована в газете «Красная звезда», которая является официальным печатным органом российского оборонного ведомства.

Также отмечается, что в настоящее время от террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» освобождено более 92% территории Сирии. В течение недели были уничтожены более 1200 объектов боевиков «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.