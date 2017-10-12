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Новости Сирии
Минобороны: Самолеты ВКС РФ за неделю совершили более 517 вылетов
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    Минобороны: Самолеты ВКС РФ за неделю совершили более 517 вылетов

    23:43  12 Октября 2017  /обновлено: 23:58  12 Октября 2017
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    Минобороны: Самолеты ВКС РФ за неделю совершили более 517 вылетов

    Москва, 12 октября. Самолеты ВКС РФ за неделю совершили более 517 боевых вылетов на территории Сирии. 

    Информация о действиях Воздушно-космических сил России на сирийской территории была опубликована в газете «Красная звезда», которая является официальным печатным органом российского оборонного ведомства.

    Также отмечается, что в настоящее время от террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» освобождено более 92% территории Сирии. В течение недели были уничтожены более 1200 объектов боевиков «Исламского государства»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #сирия #вкс рф
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