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В Гознаке рассказали, как проверить подлинность купюр в 200 и 2000 рублей
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    В Гознаке рассказали, как проверить подлинность купюр в 200 и 2000 рублей

    23:50  12 Октября 2017
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    В Гознаке рассказали, как проверить подлинность купюр в 200 и 2000 рублей

    Москва, 12 октября. Новые купюры достоинством в 200 и 2000 рублей можно будет проверить без использования специальных средств. Об этом сообщается в пресс-релизе акционерного общества «Гознак».

    На предприятии отметили, что новая линейка купюр сначала появится в Москве и регионах, изображения которых содержатся на банкнотах — Крым и Дальний Восток.

    Уже в декабре 2017-го года купюры появятся в остальных субъектах Российской Федерации,  — уточняет «Гознак».

    Ранее в Банке России сообщили, что не планируют менять существующий ряд банкнот. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #купюры #гознак #200рублей #2000рублей
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