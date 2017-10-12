В Гознаке рассказали, как проверить подлинность купюр в 200 и 2000 рублей

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Москва, 12 октября. Новые купюры достоинством в 200 и 2000 рублей можно будет проверить без использования специальных средств. Об этом сообщается в пресс-релизе акционерного общества «Гознак».

На предприятии отметили, что новая линейка купюр сначала появится в Москве и регионах, изображения которых содержатся на банкнотах — Крым и Дальний Восток.

Уже в декабре 2017-го года купюры появятся в остальных субъектах Российской Федерации, — уточняет «Гознак».

Ранее в Банке России сообщили, что не планируют менять существующий ряд банкнот. Об этом писала Газета.ru.