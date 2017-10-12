Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Эгоцентризм и одиночество: Скворцова поставила диагноз любителям селфи 
Весь мир
В Минобороны РФ рассказали о последствиях наращивания ПРО США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Минобороны РФ рассказали о последствиях наращивания ПРО США

    23:14  12 Октября 2017
    58

    В Минобороны РФ рассказали о последствиях наращивания ПРО США

    Москва, 12 октября. США, наращивая ПРО, пытаются создать условия для использования ядерного оружия с минимальными издержками, это грозит серьезными последствиями. Такое мнение высказал представитель Минобороны РФ Александр Емельянов.

    На российско-китайском брифинге по ПРО на полях Первого комитета ГА ООН Емельянов отметил, что «развертывание глобальной ПРО последовательно разрушает сложившуюся систему международной безопасности». 

    По его мнению, Штаты таким образом пытаются добиться стратегического преимущества «за счет создания условий для применения ядерного оружия с минимальными издержками». 

    «Это может привести к серьезным последствиям в сфере безопасности», — цитирует Емельянова РИА Новости.

    По словам представителя Минобороны, в настоящее время в Европе развернуто «более 60 противоракет», «около 150 противоракет в составе Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента ПРО». 

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #про #ядерноеоружие
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 41946

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24222

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6178

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53806

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94795
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        23:46   12 Октября 2017
        79
        КНДР признала Крым российской территорией

        КНДР признала Крым российской территорией

        18:41   12 Октября 2017
        1391
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1364
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2743