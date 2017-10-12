В Минобороны РФ рассказали о последствиях наращивания ПРО США

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Москва, 12 октября. США, наращивая ПРО, пытаются создать условия для использования ядерного оружия с минимальными издержками, это грозит серьезными последствиями. Такое мнение высказал представитель Минобороны РФ Александр Емельянов.

На российско-китайском брифинге по ПРО на полях Первого комитета ГА ООН Емельянов отметил, что «развертывание глобальной ПРО последовательно разрушает сложившуюся систему международной безопасности».

По его мнению, Штаты таким образом пытаются добиться стратегического преимущества «за счет создания условий для применения ядерного оружия с минимальными издержками».

«Это может привести к серьезным последствиям в сфере безопасности», — цитирует Емельянова РИА Новости.

По словам представителя Минобороны, в настоящее время в Европе развернуто «более 60 противоракет», «около 150 противоракет в составе Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента ПРО».