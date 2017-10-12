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Москва, 12 октября. ПРО США представляют угрозу для международной деятельности в космическом пространстве. Такое заявление сделал представитель министерства обороны России Александр Емельянов в ходе российско-китайского брифинга по ПРО.

Он отметил также, что действия Вашингтона создают препятствия для выполнения договоренностей о неразмещении оружия в космосе.

Накануне Газета.ru сообщала об увольнении главы Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова.