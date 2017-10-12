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Американские станции РЛС перекрывают все траектории полета ракет РФ — Минобороны
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    Американские станции РЛС перекрывают все траектории полета ракет РФ — Минобороны

    22:54  12 Октября 2017  /обновлено: 23:34  12 Октября 2017
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    Под контроль американских станций РЛС попадает почти вся территория РФ — Минобороны

    Москва, 12 октября. РЛС системы предупреждения США о ракетно-ядерном ударе перекрывают все возможные траектории полета российских баллистических ракет в направлении США. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Александр Емельянов.

    На российско-китайском брифинге по ПРО на полях Первого комитета ГА ООН Емельянов сообщил, что стационарные РЛС системы предупреждения США о ракетно-ядерном ударе перекрывают все возможные траектории полета российских баллистических ракет в направлении США.

    Они способны «отслеживать полет боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок».

    Ранее Емельянов высказал мнение, что США, наращивая ПРО, пытаются создать условия для использования ядерного оружия с минимальными издержками, что грозит серьезными последствиями для системы мировой безопасности.

    Автор: Олеся Волкова
    #минобороны #сша #про
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