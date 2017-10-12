Американские станции РЛС перекрывают все траектории полета ракет РФ — Минобороны

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Москва, 12 октября. РЛС системы предупреждения США о ракетно-ядерном ударе перекрывают все возможные траектории полета российских баллистических ракет в направлении США. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Александр Емельянов.

На российско-китайском брифинге по ПРО на полях Первого комитета ГА ООН Емельянов сообщил, что стационарные РЛС системы предупреждения США о ракетно-ядерном ударе перекрывают все возможные траектории полета российских баллистических ракет в направлении США.

Они способны «отслеживать полет боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок».

Ранее Емельянов высказал мнение, что США, наращивая ПРО, пытаются создать условия для использования ядерного оружия с минимальными издержками, что грозит серьезными последствиями для системы мировой безопасности.