ТЦ «Рублевский» в Москве эвакуировали из-за возгорания

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Москва, 12 октября. Посетителей и персонал торгового центра «Рублевский» на западе Москвы эвакуировали из-за возникшего на его территории задымления. Об этом сообщил ТАСС.

Агентство уточняет, что инцидент произошел в здании торгового центра на Рублевском шоссе, 48/1. Около тысячи человек были эвакуированы.

По информации Газета.ru, источником пожара стал утеплитель. К настоящему моменту его тление ликвидировано. Издание также сообщает, что в результате происшествия никто не пострадал.