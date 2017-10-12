Пьяные «ветераны АТО» устроили дебош в одесском парке

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Одесса, 12 октября. В парке Шевченко в Одессе трое мужчин в камуфляжной одежде с удостоверениями участников АТО устроили потасовку в одном из кафе, попытавшись избить охрану. Однако довольно быстро дебоширов задержали неравнодушные граждане. При этом одному из преступников понадобилась госпитализация.

Мужчины, облаченные в камуфляжную форму, были сильно пьяны. По данным украинских СМИ, конфликт разгорелся в одном из паковых кафе. Пьяные мужчины, назвавшиеся «ветеранами АТО» заподозрили работников кафе в том, что их обсчитали. Завязалась потасовка с охраной. Дебоширы пытались даже перевернуть кафе.

За работников кафе вступились неравнодушные прохожие. Очень быстро подоспели полицейские. Однако к этому моменту дебоширов уже изрядно «помяли». У одного из них оказалась разбита голова. На кадрах многочисленных роликов, опубликованных в Сети, видно, как он лежит на траве, все лицо его в крови.

По данным СМИ, у мужчин изъяли пневматический пистолет, два ножа и удостоверения участников АТО. Сами они в разгар конфликта представлялись бойцами добровольческого батальона «Аратта». Однако в батальоне СМИ заявили, что задержанных, принимавших ранее участие в боевых действиях в Донбассе, выгнали из-за злоупотребления алкоголем.