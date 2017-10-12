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Политика
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Украина
Пьяные «ветераны АТО» устроили дебош в одесском парке
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    Пьяные «ветераны АТО» устроили дебош в одесском парке

    22:47  12 Октября 2017
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    Пьяные «ветераны АТО» устроили дебош в одесском парке

    Одесса, 12 октября. В парке Шевченко в Одессе трое мужчин в камуфляжной одежде с удостоверениями участников АТО устроили потасовку в одном из кафе, попытавшись избить охрану. Однако довольно быстро дебоширов задержали неравнодушные граждане. При этом одному из преступников понадобилась госпитализация.

    Мужчины, облаченные в камуфляжную форму, были сильно пьяны. По данным украинских СМИ, конфликт разгорелся в одном из паковых кафе. Пьяные мужчины, назвавшиеся «ветеранами АТО» заподозрили работников кафе в том, что их обсчитали. Завязалась потасовка с охраной. Дебоширы пытались даже перевернуть кафе. 

    За работников кафе вступились неравнодушные прохожие. Очень быстро подоспели полицейские. Однако к этому моменту дебоширов уже изрядно «помяли». У одного из них оказалась разбита голова. На кадрах многочисленных роликов, опубликованных в Сети, видно, как он лежит на траве, все лицо его в крови.

    Пьяные «ветераны АТО» устроили дебош в одесском парке

    По данным СМИ, у мужчин изъяли пневматический пистолет, два ножа и удостоверения участников АТО. Сами они в разгар конфликта представлялись бойцами добровольческого батальона «Аратта». Однако в батальоне СМИ заявили, что задержанных, принимавших ранее участие в боевых действиях в Донбассе, выгнали из-за злоупотребления алкоголем.

    Автор: Олеся Волкова
    #ато #донбасс #украина #одесса
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