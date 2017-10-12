Сирия: боевики ИГИЛ передислоцировались в Дейр эз-Зор для борьбы против САА

В Избранное

Дамаск, 12 октября. Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 стягивают силы из Ирака к Дейр эз-Зору Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Farsnews.

По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), речь идет о тысяче боевиках ИГИЛ1 из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Туркменистана.

Военные эксперты прогнозируют, что сирийские правительственные войска вскоре начнут операцию по решающему освобождению Дейр эз-Зора.

Накануне сообщалось о смерти террористки ИГИЛ из Великобритании по кличке «белая вдова» в Дейр эз-Зоре. По имеющимся данным, вместе с 50-летней женщиной погиб и ее 12-летний сын. Муж «белой вдовы» был ликвидирован при попытке бегства из Ракки.

Накануне RT разыскал дочь писательницы из Мурманска Дарьи Ицанковой, сбежавшей в Сирию к террористам.

1 Организация запрещена на территории РФ.