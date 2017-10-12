США не выдали визы делегатам Минобороны РФ для участия в конференции ООН

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Москва, 12 октября. Представителям делегации министерства обороны России не выдали визы США для участия в совместной российско-китайской конференции военных в ООН. Об этом сообщил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Емельянов.

По его словам 12 октября в ООН состоялся брифинг военных России и Китая, в ходе которого обсуждалась проблематика развертывания глобальной системы противоракетной обороны США. В брифинге должна была принять участие делегация Генерального штаба ВС РФ, в состав которой вошел первый заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Андрей Третьяк.

«Однако местная сторона всей делегации генерального штаба вооруженных сил РФ, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила», — заявил Емельянов.

Таким образом, США сорвали участие делегации Генштаба РФ в этом мероприятии.