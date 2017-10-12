Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
США не выдали визы делегатам Минобороны РФ для участия в конференции ООН
Политика
США не выдали визы делегатам Минобороны РФ для участия в конференции ООН
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США не выдали визы делегатам Минобороны РФ для участия в конференции ООН

    22:23  12 Октября 2017
    51

    США не выдали визы делегатам Минобороны РФ для участия в конференции ООН

    Москва, 12 октября. Представителям делегации министерства обороны России не выдали визы США для участия в совместной российско-китайской конференции военных в ООН. Об этом сообщил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Емельянов.

    По его словам 12 октября в ООН состоялся брифинг военных России и Китая, в ходе которого обсуждалась проблематика развертывания глобальной системы противоракетной обороны США. В брифинге должна была принять участие делегация Генерального штаба ВС РФ, в состав которой вошел первый заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Андрей Третьяк.

    «Однако местная сторона всей делегации генерального штаба вооруженных сил РФ, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила», — заявил Емельянов.

    Таким образом, США сорвали участие делегации Генштаба РФ в этом мероприятии.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #минобороны рф #китай
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 41642

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24222

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6178

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53805

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94795
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР признала Крым российской территорией

        КНДР признала Крым российской территорией

        18:41   12 Октября 2017
        1391
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1361
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2741
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        12822