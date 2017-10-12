Полиция Нью-Йорка возобновила расследование в отношении продюсера Вайнштейна
Вашингтон, 12 октября. Сотрудники правоохранительных органов США приняли решение о возобновлении расследования в отношении подозреваемого в сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом американским СМИ сообщили представители полиции Нью-Йорка.
Речь идет об инциденте, который произошел в 2004 году. Согласно предварительным данным, Вайнштейн якобы изнасиловал актрису Люсию Эванс.
«Полиция пересматривает материалы на наличие дополнительных жалоб в отношении дела Харви Вайнштейна», — указано в заявлении.
"Based on information referenced in news reports NYPD is conducting a review to determine any additional complaints" https://t.co/8rvR8PQ5WO— Hollywood Reporter (@THR) October 12, 2017
Напомним, ранее сразу несколько голливудских актрис обвинили известного продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.