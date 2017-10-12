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Политика
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Полиция Нью-Йорка возобновила расследование в отношении продюсера Вайнштейна
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    Полиция Нью-Йорка возобновила расследование в отношении продюсера Вайнштейна

    22:28  12 Октября 2017
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    Полиция Нью-Йорка возобновила расследование в отношении продюсера Вайнштейна

    Вашингтон, 12 октября. Сотрудники правоохранительных органов США приняли решение о возобновлении расследования в отношении подозреваемого в сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом американским СМИ сообщили представители полиции Нью-Йорка.

    Речь идет об инциденте, который произошел в 2004 году. Согласно предварительным данным, Вайнштейн якобы изнасиловал актрису Люсию Эванс.

    «Полиция пересматривает материалы на наличие дополнительных жалоб в отношении дела Харви Вайнштейна», — указано в заявлении.

    Напомним, ранее сразу несколько голливудских актрис обвинили известного продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

    Автор: Алексей Громов
    #вайнштейн
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