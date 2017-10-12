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Политика
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Турция выпустила из заключения сирийского пилота, самолет которого разбился в Антиохии
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    Турция выпустила из заключения сирийского пилота, самолет которого разбился в Антиохии

    22:22  12 Октября 2017
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    Турция выпустила из заключения сирийского пилота, самолет которого разбился в Антиохии

    Анкара, 12 октября. Турецкие власти освободили из заключения сирийского пилота Мохаммада Суфана, чей самолет разбился в Антиохии в марте.

    Источники сообщают в Twitter, что Турция освободила Суфана. Его семью уже уведомили об освобождении.

    Истребитель МиГ-21 ВВС Сирии упал в южной части Турции 5 марта. По данным, представленным сирийскими властями, причиной крушения стала техническая неисправность. При этом члены одной из радикальных исламистских группировок заявляли, что истребитель был сбит ими.

    Пилот успел катапультироваться. Как сообщала «Газета.ру», его отправили в клинику на территории турецкой провинции Хатай.

    В апреле 2017 года стало известно, что прокуратура провинции выдала ордер на арест Суфана, по обвинению в нарушение государственной границы и шпионской деятельности.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #турция
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