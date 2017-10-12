Турция выпустила из заключения сирийского пилота, самолет которого разбился в Антиохии
Анкара, 12 октября. Турецкие власти освободили из заключения сирийского пилота Мохаммада Суфана, чей самолет разбился в Антиохии в марте.
Источники сообщают в Twitter, что Турция освободила Суфана. Его семью уже уведомили об освобождении.
????#Turkiye has released #Syria-n pilot, Mohammed Sofan from jail, whose jet crashed in2 #Antioch. His family informed.— tahtakuslar (@taylieli) October 12, 2017
V @ssyr__ pic.twitter.com/NFEP7NF4g6
Истребитель МиГ-21 ВВС Сирии упал в южной части Турции 5 марта. По данным, представленным сирийскими властями, причиной крушения стала техническая неисправность. При этом члены одной из радикальных исламистских группировок заявляли, что истребитель был сбит ими.
Пилот успел катапультироваться. Как сообщала «Газета.ру», его отправили в клинику на территории турецкой провинции Хатай.
В апреле 2017 года стало известно, что прокуратура провинции выдала ордер на арест Суфана, по обвинению в нарушение государственной границы и шпионской деятельности.