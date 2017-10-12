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Политика
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Общество
Скворцова рассказала, когда в России начнется эпидемия гриппа
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    Скворцова рассказала, когда в России начнется эпидемия гриппа

    22:15  12 Октября 2017
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    Скворцова рассказала, когда в России начнется эпидемия гриппа

    Москва, 12 октября. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что на долю госпитализированных из-за гриппа приходится только 3% привитых.

    «Всего три процента всех госпитализированных привиты, — сказала министр в онлайн-шоу соцсети Одноклассники «ОК на связи!». — И заболевание течет не очень серьезно».

    По ее словам, эпидемия гриппа придет в ноябре, сейчас же эпидемический порог по гриппу в России не превышен.

    «Мы сейчас столкнемся с тем, что придет эпидемия, наверное, где-то во второй половине октября и, особенно, в ноябре, и нарастание будет, как обычно, достаточно длительное — в течение от двух до четырех месяцев», — отметила она.

    Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил давать россиянам дополнительные выходные, чтобы стимулировать добровольную вакцинацию от гриппа.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #скворцова #грипп
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