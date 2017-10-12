Скворцова рассказала, когда в России начнется эпидемия гриппа

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Москва, 12 октября. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что на долю госпитализированных из-за гриппа приходится только 3% привитых.

«Всего три процента всех госпитализированных привиты, — сказала министр в онлайн-шоу соцсети Одноклассники «ОК на связи!». — И заболевание течет не очень серьезно».

По ее словам, эпидемия гриппа придет в ноябре, сейчас же эпидемический порог по гриппу в России не превышен.

«Мы сейчас столкнемся с тем, что придет эпидемия, наверное, где-то во второй половине октября и, особенно, в ноябре, и нарастание будет, как обычно, достаточно длительное — в течение от двух до четырех месяцев», — отметила она.

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил давать россиянам дополнительные выходные, чтобы стимулировать добровольную вакцинацию от гриппа.